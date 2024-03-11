Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:08, 11 марта 2024Россия

В Кремле высказались о назначении адмирала Моисеева врио главкома ВМФ России

Песков: открытых указов о назначении адмирала Моисеева врио главкома ВМФ не было

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Открытых указов о назначении адмирала Александра Моисеева временно исполняющим обязанности (врио) главкома Военно-морского флота (ВМФ) России не было. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его высказывание приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента России пояснил, что Кремль не вправе комментировать указы с грифом «секретно».

«Открытых указов, которые подлежат публикации, на этот счет не было», — отметил Песков, рассуждая о возможном назначении Моисеева.

Накануне издание «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники сообщило, что Герой России Александр Моисеев назначен врио главнокомандующего ВМФ России.

Предположительно, он сменил на посту адмирала Николая Евменова. В публикации «Фонтанки» указывалось, что в Адмиралтействе придерживаются однозначного мнения об отставке предыдущего главкома.

По сведениям Ura.ru, адмирал Моисеев является одним из самых уважаемых и опытных командиров в рядах российских Вооруженных сил.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае. Сколько будет нерабочих дней?

      Кремль назвал «рассуждалками» статьи об угрозе ядерного удара России на Украине

      Блогерша раскрыла простой способ вернуть белизну носкам

      Украинские медики заявили о несостыковках в данных Зеленского о потерях

      Стало известно о планах элиты ВСУ свергнуть Зеленского

      В Кремле высказались о призыве Папы Римского к переговорам по Украине

      Полиция Латвии пообещала проверять голосующих в посольстве россиян

      В Польше заявили об упадке европейских армий

      Обнаружены древнейшие артефакты Европы

      Сборная России по футболу проведет матч с Белоруссией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше