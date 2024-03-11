В Кремле высказались о назначении адмирала Моисеева врио главкома ВМФ России

Песков: открытых указов о назначении адмирала Моисеева врио главкома ВМФ не было

Открытых указов о назначении адмирала Александра Моисеева временно исполняющим обязанности (врио) главкома Военно-морского флота (ВМФ) России не было. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его высказывание приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента России пояснил, что Кремль не вправе комментировать указы с грифом «секретно».

«Открытых указов, которые подлежат публикации, на этот счет не было», — отметил Песков, рассуждая о возможном назначении Моисеева.

Накануне издание «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники сообщило, что Герой России Александр Моисеев назначен врио главнокомандующего ВМФ России.

Предположительно, он сменил на посту адмирала Николая Евменова. В публикации «Фонтанки» указывалось, что в Адмиралтействе придерживаются однозначного мнения об отставке предыдущего главкома.

По сведениям Ura.ru, адмирал Моисеев является одним из самых уважаемых и опытных командиров в рядах российских Вооруженных сил.