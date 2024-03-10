Стало известно о возможном назначении нового главкома ВМФ России

«Фонтанка»: адмирала Моисеева назначили врио главкома ВМФ России

Героя России, адмирала Александра Моисеева назначили временно исполняющим обязанности главнокомандующего (врио) Военно-морским флотом (ВМФ) России. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на свои источники.

Как пишет издание, назначение командующего Северным флотом Моисеева доведено до личного состава главкомата. При этом в скором времени, как уточняет «Фонтанка», он займет должность главкома ВМФ на постоянной основе. Причины возможного отстранения адмирала Николая Евменова не указываются. Однако на сайте Минобороны он все еще значится главнокомандующим.

Александр Моисеев родился 16 апреля 1962 года в поселке Борское Калининградской области. Многие годы офицерской службы прошел на атомных подводных лодках Северного флота в должностях от инженера группы боевой части до командира ракетного подводного корабля, командира соединения подводных лодок, командующего подводными силами. Указом президента России от 3 мая 2019 года назначен командующим Северным флотом.

Ранее Николай Евменов раскрыл роль ВМФ России в СВО. По его словам, Военно-морской флот обеспечивает безопасность в Черном море и решает задачи по нанесению ударов высокоточным оружием по объектам на Украине. Отдельно военный отметил эффективность морских носителей высокоточного оружия — крылатых ракет семейства «Калибр», которые показали высокую техническую надежность.