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17:37, 10 января 2024Наука и техника

Раскрыта роль ВМФ России в СВО

Главком ВМФ России: флот обеспечивает безопасность в Черном море
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ / РИА Новости

Военно-морской флот (ВМФ) России принимает активное участие в проведении специальной военной операции (СВО), поскольку обеспечивает безопасность в Черном море и решает задачи по нанесению ударов высокоточным оружием по объектам на Украине. Роль ВМФ в СВО в интервью «Красной звезде» раскрыл главком флота адмирал Николай Евменов.

Отдельно военный отметил эффективность морских носителей высокоточного оружия — крылатых ракет семейства «Калибр», которые показали высокую техническую надежность.

«Также успешно уничтожаются объекты противника береговыми ракетно-артиллерийскими войсками и морской авиацией Черноморского флота», — добавил Евменов.

В декабре 2023 года ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что четыре флота и одна Каспийская флотилия вернулись в непосредственное подчинение главнокомандующему ВМФ России.

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      Иван Потапов
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