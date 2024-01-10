Раскрыта роль ВМФ России в СВО

Главком ВМФ России: флот обеспечивает безопасность в Черном море

Военно-морской флот (ВМФ) России принимает активное участие в проведении специальной военной операции (СВО), поскольку обеспечивает безопасность в Черном море и решает задачи по нанесению ударов высокоточным оружием по объектам на Украине. Роль ВМФ в СВО в интервью «Красной звезде» раскрыл главком флота адмирал Николай Евменов.

Отдельно военный отметил эффективность морских носителей высокоточного оружия — крылатых ракет семейства «Калибр», которые показали высокую техническую надежность.

«Также успешно уничтожаются объекты противника береговыми ракетно-артиллерийскими войсками и морской авиацией Черноморского флота», — добавил Евменов.

В декабре 2023 года ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что четыре флота и одна Каспийская флотилия вернулись в непосредственное подчинение главнокомандующему ВМФ России.