Четыре флота вернулись в подчинение главкому ВМФ России

ТАСС: четыре флота вернулись в непосредственное подчинение главкому ВМФ России

Четыре флота и одна Каспийская флотилия вернулись в непосредственное подчинение главнокомандующему Военно-морского флота (ВМФ) России Адмиралу Николаю Евменову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник.

«Четыре флота и Каспийская флотилия 1 декабря, когда в МО РФ начался новый учебный год, вернулись в непосредственное подчинение главкому ВМФ», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что сухопутные силы и армия Военно-воздушных сил (ВВС), а также подразделения противовоздушной обороны (ПВО), которые были в зоне ответственности Северного флота, передадут в состав формирующегося на данный момент Ленинградского военного округа.

Отмечается, что ранее Черноморский, Балтийский и Тихоокеанский флоты, а также Каспийская флотилия находились в подчинении военных округов. Северный флот имел статус военного округа, являясь при этом объединенным стратегическим командованием.

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