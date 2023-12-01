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18:59, 1 декабря 2023Россия

Четыре флота вернулись в подчинение главкому ВМФ России

ТАСС: четыре флота вернулись в непосредственное подчинение главкому ВМФ России
Николай Евменов

Николай Евменов. Фото: Ирина Мотина / РИА Новости

Четыре флота и одна Каспийская флотилия вернулись в непосредственное подчинение главнокомандующему Военно-морского флота (ВМФ) России Адмиралу Николаю Евменову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник.

«Четыре флота и Каспийская флотилия 1 декабря, когда в МО РФ начался новый учебный год, вернулись в непосредственное подчинение главкому ВМФ», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что сухопутные силы и армия Военно-воздушных сил (ВВС), а также подразделения противовоздушной обороны (ПВО), которые были в зоне ответственности Северного флота, передадут в состав формирующегося на данный момент Ленинградского военного округа.

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Отмечается, что ранее Черноморский, Балтийский и Тихоокеанский флоты, а также Каспийская флотилия находились в подчинении военных округов. Северный флот имел статус военного округа, являясь при этом объединенным стратегическим командованием.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Восток Андрею Кузьменко. Всего в тот день глава государства присвоил генеральские звания 44 офицерам органов внутренних дел и Вооруженных сил России.

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      Никита Абрамов
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