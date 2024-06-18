ВМФ России до конца 2024 года получит 12 боевых кораблей

Моисеев: ВМФ России до конца года получит 12 боевых кораблей

Военно-морской флот (ВМФ) России до конца 2024 года получит 12 боевых кораблей, заявил главнокомандующий ВМФ Герой России адмирал Александр Моисеев. Об этом сообщает ТАСС.

Главком заметил, что всего ВМФ получит 50 различных кораблей, судов и катеров. «Основные из них это корабли 1-го ранга, корабли дальней морской зоны, а также атомные подводные лодки. В этом году мы рассчитываем получить 12 таких единиц», — уточнил Моисеев.

Он добавил, что в число этих 12 кораблей входит стратегическая атомная подводная лодка «Князь Пожарский» проекта 955А.

Ранее Моисеев заявил, что ракетный комплекс «Калибр-НК», который устанавливают на малые ракетные корабли проекта 21631, подтвердил эффективность в специальной военной операции.

В марте на церемонии по случаю Дня моряка-подводника в Кронштадте адмирал Александр Моисеев был представлен как временно исполняющий обязанности главкома ВМФ России.