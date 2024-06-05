ВМФ получит новую «Ладу» с «Калибрами» в 2024 году

ТАСС: ВМФ получит подлодку «Великие Луки» проекта 677 в 2024 году

Военно-морской флот (ВМФ) России получит новую подводную лодку «Великие Луки» проекта 677 «Лада», которая может нести крылатые ракеты «Калибр», до конца 2024 года. Об этом источник в кораблестроительной отрасли сообщил ТАСС.

«Планируется, что подводная лодка "Великие Луки" проекта 677 будет передана ВМФ и войдет в состав Балтийского флота до завершения 2024 года, в настоящее время она находится на заводских ходовых испытаниях», — сказал он.

В сообщении подчеркнули, что официального подтверждения этой информации нет.

В 2006 году новая подлодка проекта 677М была заложена под названием «Севастополь», а в 2015-м ее перезаложили под именем «Великие Луки». Корабль получил шесть носовых торпедных аппаратов для мин, ракет и торпед.

В январе гендиректор Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Игорь Вильнит сообщил, что дизель-электрические подводные лодки проекта 677 в несколько раз превосходят предшественников по скрытности. Малую шумность подлодке обеспечивает специально для нее созданное оборудование.