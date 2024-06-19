В России начали создание атомной подводной лодки пятого поколения

Главком ВМФ: начата ОКР по стратегической АПЛ пятого поколения

В России начата опытно-конструкторская работа (ОКР) по созданию стратегической атомной подводной лодки (АПЛ) пятого поколения, заявил главком Военно-морского флота (ВМФ) страны адмирал Александр Моисеев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Несомненно, эти работы проводятся, мы всегда думаем о будущем, и задел атомных подводных лодок реализуется уже сейчас. Несомненно, это задел пятого поколения атомных подводных лодок», — заявил он.

По его словам, ведутся разработки как стратегических, так и многоцелевых субмарин пятого поколения.

Ранее главком сообщил, что ВМФ России до конца 2024 года получит 12 боевых кораблей.

В марте на церемонии по случаю Дня моряка-подводника в Кронштадте адмирал Александр Моисеев был представлен как временно исполняющий обязанности главкома ВМФ России.