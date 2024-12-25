Новая «Лада» совершила погружение на испытаниях

МО: Балтфлот обеспечил погружение подлодки «Великие Луки» на испытаниях

Корабли Балтийского флота обеспечили погружение новой дизель-электрической подлодки «Великие Луки» проекта 677 «Лада» в ходе государственных испытаний. Об этом сообщило Министерство обороны (МО) России.

«В ходе погружения экипаж подводной лодки (ПЛ) и представители промышленности проверили работу всех систем и механизмов ПЛ, отработали алгоритмы действий при управлении кораблем на глубинах и при различных способах всплытия на поверхность», — говорится в сообщении.

Отмечается, что погружение, которое обеспечивали боевые корабли и спасательные суда, совершено в морских полигонах Балтфлота. После завершения подводной части испытаний экипаж подлодки осуществил всплытие и продолжил выполнение запланированных задач.

Подлодка «Великие Луки» стала третьей субмариной проекта 677. Подлодка оснащена торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра, которые позволяют осуществлять пуск ракет «Калибр».

В июне главком Военно-морского флота России адмирал Александр Моисеев сообщил, что в стране будут одновременно строить дизель-электрические подлодки проектов 636 «Варшавянка» и 677 «Лада».