Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:15, 28 октября 2025Интернет и СМИ

Гоблин призвал вернуть одну практику из СССР

Блогер Пучков заявил, что России нужно вернуться к советской школьной программе
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, раскритиковал предложение увеличить срок обучения в школе до 12 лет и призвал вернуть одну практику из СССР в современной России. Об этом он порассуждал в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

«Что вы там все пытаетесь изобрести? Во-первых, школьную программу верните хотя бы советскую, где людей нормально учили. Это раз», — возмутился Пучков.

Кроме того, Гоблин предложил возродить в современной России профтехобразование — систему, при которой выпускник восьмого класса поступал в техникум или профессионально-техническое училище (ПТУ), где получил прикладную специальность.

19 октября заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил увеличить срок школьного обучения с 11 до 12 лет. Он заявил, что такая мера необходима из-за того, что с каждым годом школьная программа усложняется. Кроме того, Гриб заявил, что детей следует отдавать в школу с шести лет.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Сахалине произошел блэкаут. Перед этим жители заметили загадочную вспышку в районе ТЭЦ

    В Сумскую область перебросили подразделения ВСУ с РСЗО HIMARS

    Дрон ВСУ вновь атаковал гражданский автомобиль в Брянской области

    На Сахалине восстановили электроснабжение

    США и Япония подписали соглашение о «новой золотой эре» альянса

    Самолет МС-21 совершил посадку в Иркутске после испытательного полета

    ВСУ нанесли удары по Белгородской дамбе во время ремонтных работ

    Маск сравнил «Грокипедию» и Википедию

    Samsung начнет показывать рекламу на холодильниках

    Россиян предупредили о неочевидном вреде глинтвейнов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости