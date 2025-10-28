Гоблин призвал вернуть одну практику из СССР

Блогер Пучков заявил, что России нужно вернуться к советской школьной программе

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, раскритиковал предложение увеличить срок обучения в школе до 12 лет и призвал вернуть одну практику из СССР в современной России. Об этом он порассуждал в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

«Что вы там все пытаетесь изобрести? Во-первых, школьную программу верните хотя бы советскую, где людей нормально учили. Это раз», — возмутился Пучков.

Кроме того, Гоблин предложил возродить в современной России профтехобразование — систему, при которой выпускник восьмого класса поступал в техникум или профессионально-техническое училище (ПТУ), где получил прикладную специальность.

19 октября заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил увеличить срок школьного обучения с 11 до 12 лет. Он заявил, что такая мера необходима из-за того, что с каждым годом школьная программа усложняется. Кроме того, Гриб заявил, что детей следует отдавать в школу с шести лет.