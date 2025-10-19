В России предложили учиться в школах 12 лет

В Общественной палате предложили ввести в России 12-летнее обучение в школах

Срок обучения в школах нужно увеличить с нынешних 11 лет до 12, а начинать учебу следует с шести лет. Об этом заявил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что такой подход к образованию диктуют реалии времени — школьная программа с каждым годом усложняется, появляется больше предметов, научных дисциплин.

Помимо этого, Гриб уточнил, что многих детей с пяти-шести лет готовят к программе первого класса. По его мнению, вопрос введения 12-летнего образования надо рассмотреть и решить в ближайшие год-два.

Инициативу, помимо ОП, он хочет обсудить в Российской академии образования и на общественном совете при Минпросвещения.

Ранее стало известно о введении в российских школах новой оценки с 1 сентября. Сразу в семи регионах России в рамках эксперимента ввели выставление оценок за поведение школьников (до 8-го класса).