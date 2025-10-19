Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:34, 19 октября 2025Россия

В России предложили учиться в школах 12 лет

В Общественной палате предложили ввести в России 12-летнее обучение в школах
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Срок обучения в школах нужно увеличить с нынешних 11 лет до 12, а начинать учебу следует с шести лет. Об этом заявил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что такой подход к образованию диктуют реалии времени — школьная программа с каждым годом усложняется, появляется больше предметов, научных дисциплин.

Помимо этого, Гриб уточнил, что многих детей с пяти-шести лет готовят к программе первого класса. По его мнению, вопрос введения 12-летнего образования надо рассмотреть и решить в ближайшие год-два.

Инициативу, помимо ОП, он хочет обсудить в Российской академии образования и на общественном совете при Минпросвещения.

Ранее стало известно о введении в российских школах новой оценки с 1 сентября. Сразу в семи регионах России в рамках эксперимента ввели выставление оценок за поведение школьников (до 8-го класса).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о поражении подлодки с наркотиками на пути в США. Президент Колумбии обвинил его в гибели рыбака и призвал к ответу

    ВСУ попытались контратаковать в Харьковской области

    Эксперт рассказал о враждебном отношении США к Кубе

    В России предложили учиться в школах 12 лет

    Зеленского высмеяли из-за слов о туннеле из России на Аляску

    Делегации Афганистана и Пакистана встретятся через неделю в Турции

    В США заявили об уничтожении Россией военных объектов НАТО на Западной Украине

    Украинцы разочаровались встречей Трампа и Зеленского

    В Швеции бывший украинский депутат заработал миллионы гривен на соотечественниках

    Тоннель между Чукоткой и Аляской сравнили с Евротоннелем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости