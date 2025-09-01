В российских школах ввели новую оценку

В российских школах с 1 сентября 2025 года ввели оценки за поведение

В семи российских регионах с начала учебного года 2025-2026 пройдет эксперимент по выставлению школьникам оценок за поведение. Об этом говорится в Telegram-канале Минпросвещения.

В эксперименте примут участие 84 школы из Новгородской, Ярославской, Тульской и Ленинградской областей, а также из ЛНР, Чечни и Мордовии. Оценки за поведение будут выставлять классные руководители учащимся с первого по восьмой класс.

«Не задействуем в апробации выпускные классы, чтобы не провоцировать напряженность с учетом необходимости подготовки к экзаменам. В дальнейшем планируется распространить проект на всех обучающихся», — пояснила заместитель министра просвещения России Ольга Колударова.

С 1 сентября в российских школах вступили в силу и другие нововведения. В частности, вводится дополнительный третий час на изучение истории, в шестых и седьмых классах отменили преподавание обществоведения, а в первом классе больше не будет контрольных работ.