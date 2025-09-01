Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:15, 1 сентября 2025Россия

В российских школах ввели новую оценку

В российских школах с 1 сентября 2025 года ввели оценки за поведение
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В семи российских регионах с начала учебного года 2025-2026 пройдет эксперимент по выставлению школьникам оценок за поведение. Об этом говорится в Telegram-канале Минпросвещения.

В эксперименте примут участие 84 школы из Новгородской, Ярославской, Тульской и Ленинградской областей, а также из ЛНР, Чечни и Мордовии. Оценки за поведение будут выставлять классные руководители учащимся с первого по восьмой класс.

«Не задействуем в апробации выпускные классы, чтобы не провоцировать напряженность с учетом необходимости подготовки к экзаменам. В дальнейшем планируется распространить проект на всех обучающихся», — пояснила заместитель министра просвещения России Ольга Колударова.

С 1 сентября в российских школах вступили в силу и другие нововведения. В частности, вводится дополнительный третий час на изучение истории, в шестых и седьмых классах отменили преподавание обществоведения, а в первом классе больше не будет контрольных работ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    С 1 сентября водителей ждет целый ряд изменений. Ограничения по здоровью, проверка на трезвость и выросший штраф: что нужно знать?

    Туск и фон дер Ляйен посетили границу с Белоруссией

    В российских школах ввели новую оценку

    Некоторым россиянам ограничат возможность снимать деньги в банкоматах

    У Россиян начнут отбирать неиспользуемую землю

    Россиян ждут масштабные изменения в законах с 1 сентября. Как они повлияют на водителей, родителей, дачников и мигрантов?

    «Детей строили в живые заслоны». 21 год назад чеченские боевики захватили школу в Беслане. Как вся Россия переживала эту драму?

    В России резко вырос один автомобильный штраф

    На Западе оценили темпы наступления России в зоне СВО

    Угрожавшего поджогами из-за отмены соцвыплат украинца депортировали из Польши

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости