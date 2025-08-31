Россиян ждут масштабные изменения в законах с 1 сентября. Как они повлияют на водителей, родителей, дачников и мигрантов?

Изменения в российских законах с 1 сентября 2025 года коснутся миллионов россиян и мигрантов, находящихся на территории России. Так, вступит в силу целый пакет нововведений в сфере образования, безопасности и борьбы с мошенничеством. Также нововведения затронут водителей транспортных средств и дачников. Подробнее — в материале «Ленты.ру».

Что изменится в сфере образования

Прием на платные места в российских вузах сократят. Их лимит будет устанавливать правительство России — по задумке, это должно снизить число выпускников невостребованных на рынке специальностей и удовлетворить потребность в таких кадрах, как, например, инженеры. Также кабмин начнет определять программы, для оплаты которых можно взять льготный образовательный кредит.

Выпускникам российских колледжей ограничат возможность поступления в вузы без сдачи ЕГЭ . Единственное исключение — если выбранная абитуриентом специальность совпадает с профилем среднего профессионального образования.

Школьников начнут учить по новым правилам . В частности, в школах появится дополнительный час истории, обществознание пропадет из расписания шестых и седьмых классов, а в первом классе больше не будет контрольных работ.

В школах вернут оценки за поведение — пока только в качестве эксперимента, который пройдет в семи регионах России. В нем примут участие учащиеся с первого по восьмой классы 84 школ из Новгородской, Ярославской, Тульской и Ленинградской областей, а также из ЛНР, Чечни и Мордовии. Выставлять оценки за поведение будут классные руководители.

Начнет действовать ГОСТ с требованиями к школьной форме. Среди них — следование деловому стилю, удобство как на уроках, так и на переменах, отказ от запрещенной символики. Также уточняется, что фурнитура одежды не должна иметь острых краев.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Какие изменения затронут интернет и медиа

Вступает в силу запрет на размещение рекламы на информационных ресурсах, которые признаны в России нежелательными или экстремистскими , в частности, Instagram и Facebook (оба ресурса принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Наказывать штрафом в размере от 2 тысяч до 500 тысяч рублей будут и исполнителя, и заказчика, и распространителя причем как за публикацию новой рекламы, так и за неудаление старой.

За поиск экстремистских материалов и получение доступа к ним через VPN будут штрафовать на сумму от трех тысяч до пяти тысяч рублей. Речь идет о материалах, которые входят в специальный реестр Минюста. Этот же закон вводит административное наказание за рекламу VPN — ее размещение будет наказываться штрафом от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.

Предустановка мессенджера Max станет обязательной на гаджетах, официально продаваемых в России . То же касается и российского магазина приложений RuStore на технике, использующей операционные системы iOS и HyperOS.

Начнет действовать запрет пропаганды наркотиков в книгах, кино, СМИ и интернете . Это касается всех материалов, вышедших до вступления в силу закона СССР о СМИ от 1 августа 1990 года, в которых рассказывается о способах производства, хранения или сбыта наркотиков, а также о привлекательности их применения. Нарушителей ждет административная и уголовная ответственность: штраф до 1,5 миллиона рублей или до 2 лет тюрьмы.

. Это касается всех материалов, вышедших до вступления в силу закона СССР о СМИ от 1 августа 1990 года, в которых рассказывается о способах производства, хранения или сбыта наркотиков, а также о привлекательности их применения. Нарушителей ждет административная и уголовная ответственность: штраф до 1,5 миллиона рублей или до 2 лет тюрьмы. Фильмам, пропагандирующим отказ от деторождения, перестанут выдавать прокатные удостоверения, а выданные ранее могут отозвать. Также начинают действовать критерии определения пропаганды отказа от деторождения, в их числе — формирование положительного отношения к чайлдфри или «искаженное представление о социальной равноценности» рождения детей и отказа от этого, указание преимуществ отказа от рождения детей, а также создание отрицательного образа беременности, материнства и отцовства.

Фото: DenPhotos / Shutterstock / Fotodom

Новые меры по борьбе с мошенниками коснутся миллионов россиян

Появится так называемый сервис «второй руки». Россияне смогут наделять других людей правом отклонять подозрительные переводы или операции по снятию наличных в банках, а сами банки — ограничивать снятие наличных через банкомат, если операция покажется им подозрительной. Предполагается, что это поможет защитить от мошенников пожилых людей и детей.

Россияне смогут наделять других людей правом отклонять подозрительные переводы или операции по снятию наличных в банках, а сами банки — ограничивать снятие наличных через банкомат, если операция покажется им подозрительной. Предполагается, что это поможет защитить от мошенников пожилых людей и детей. При получении кредита вводится «период охлаждения» — он коснется займов на сумму менее 50 тысяч рублей, а также ипотеки и авто- или образовательного кредита. В зависимости от суммы он составит от четырех часов до двух суток. Необходимость нововведения объясняется тем, что клиент должен успел осмыслить ситуацию, если он оформил заявку на кредит под воздействием мошенников.

— он коснется займов на сумму менее 50 тысяч рублей, а также ипотеки и авто- или образовательного кредита. В зависимости от суммы он составит от четырех часов до двух суток. Необходимость нововведения объясняется тем, что клиент должен успел осмыслить ситуацию, если он оформил заявку на кредит под воздействием мошенников. Россияне смогут установить самозапрет на оформление сим-карт. Сделать это можно будет через «Госуслуги» или в МФЦ.

Водителей ждет значительное число изменений

Список медицинских ограничений и противопоказаний к управлению транспортным средством обновят.

Штрафы за непропуск авто с мигалками вырастут.

Начнет действовать новый порядок освидетельствования на состояние опьянения.

Правила пользования каршерингом в Москве ужесточат.

Подробнее об этом — в материале «Ленты.ру».

Фото: mimagephotography / Shutterstock / Fotodom

Пребывание мигрантов в России усложнят

Мигрантов обложат новыми пошлинами и увеличат для них старые . В частности, выдача или переоформление патента, как и разрешения на работу, обойдется в 4,2 тысячи рублей, а за дубликат патента и разрешения на работу или за внесение изменений в них придется отдать по 2,1 тысячи рублей. Оформление продления срока временного пребывания в стране теперь будет стоить тысячу рублей, а постановка на учет по месту пребывания — 500 рублей.

В Москве и Московской области начнут отслеживать мигрантов через смартфоны. Приезжие из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Молдавии и Украины должны будут вставать на миграционный учет только через программу «Амина», которая начнет уведомлять контролирующие органы об актуальном местоположении иностранного специалиста. Для этого при скачивании им нужно будет предоставить доступ к геолокации. Если данных о местоположении иностранца не будет более трех рабочих дней, нарушителя снимут с учета и внесут в реестр контролируемых лиц.

Другие нововведения

Студенткам существенно увеличат пособие по беременности и родам . Ранее его размер равнялся величине стипендии за 140 дней и не превышал 23,3 тысячи рублей. Теперь выплата будет рассчитываться, исходя из месячного прожиточного минимума региона, и в среднем по стране составит около 90 тысяч рублей за неполные пять месяцев.

Фельдшеры и акушерки получат право оказывать первичную и скорую медпомощь вместо профильных врачей , в частности, терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов. Нововведение должно компенсировать нехватку специалистов, особенно в сельской местности.

Размер отпускных у многих россиян станет больше. Это связано с изменением правил расчета среднего заработка. Теперь в нем будут учитывать премии и денежные поощрения, прописанные в системе оплаты труда, например, доплаты за выслугу лет, надбавки за ночную работу и сверхурочные. Разовые выплаты (например, командировочные), а также начисления, не связанные с оплатой труда (такие как пособие по беременности и родам), учитываться по-прежнему не будут.

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ