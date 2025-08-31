Россиян ждут масштабные изменения в законах с 1 сентября. Как они повлияют на водителей, родителей, дачников и мигрантов?

Изменения в российских законах с 1 сентября 2025 года коснутся миллионов россиян и мигрантов, находящихся на территории России. Так, вступит в силу целый пакет нововведений в сфере образования, безопасности и борьбы с мошенничеством. Также нововведения затронут водителей транспортных средств и дачников. Подробнее — в материале «Ленты.ру».
Что изменится в сфере образования
- Прием на платные места в российских вузах сократят. Их лимит будет устанавливать правительство России — по задумке, это должно снизить число выпускников невостребованных на рынке специальностей и удовлетворить потребность в таких кадрах, как, например, инженеры. Также кабмин начнет определять программы, для оплаты которых можно взять льготный образовательный кредит.
- Выпускникам российских колледжей ограничат возможность поступления в вузы без сдачи ЕГЭ. Единственное исключение — если выбранная абитуриентом специальность совпадает с профилем среднего профессионального образования.
- Школьников начнут учить по новым правилам. В частности, в школах появится дополнительный час истории, обществознание пропадет из расписания шестых и седьмых классов, а в первом классе больше не будет контрольных работ.
- В школах вернут оценки за поведение — пока только в качестве эксперимента, который пройдет в семи регионах России. В нем примут участие учащиеся с первого по восьмой классы 84 школ из Новгородской, Ярославской, Тульской и Ленинградской областей, а также из ЛНР, Чечни и Мордовии. Выставлять оценки за поведение будут классные руководители.
- Начнет действовать ГОСТ с требованиями к школьной форме. Среди них — следование деловому стилю, удобство как на уроках, так и на переменах, отказ от запрещенной символики. Также уточняется, что фурнитура одежды не должна иметь острых краев.
Какие изменения затронут интернет и медиа
- Вступает в силу запрет на размещение рекламы на информационных ресурсах, которые признаны в России нежелательными или экстремистскими, в частности, Instagram и Facebook (оба ресурса принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Наказывать штрафом в размере от 2 тысяч до 500 тысяч рублей будут и исполнителя, и заказчика, и распространителя причем как за публикацию новой рекламы, так и за неудаление старой.
- За поиск экстремистских материалов и получение доступа к ним через VPN будут штрафовать на сумму от трех тысяч до пяти тысяч рублей. Речь идет о материалах, которые входят в специальный реестр Минюста. Этот же закон вводит административное наказание за рекламу VPN — ее размещение будет наказываться штрафом от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.
- Предустановка мессенджера Max станет обязательной на гаджетах, официально продаваемых в России. То же касается и российского магазина приложений RuStore на технике, использующей операционные системы iOS и HyperOS.
- Начнет действовать запрет пропаганды наркотиков в книгах, кино, СМИ и интернете. Это касается всех материалов, вышедших до вступления в силу закона СССР о СМИ от 1 августа 1990 года, в которых рассказывается о способах производства, хранения или сбыта наркотиков, а также о привлекательности их применения. Нарушителей ждет административная и уголовная ответственность: штраф до 1,5 миллиона рублей или до 2 лет тюрьмы.
- Фильмам, пропагандирующим отказ от деторождения, перестанут выдавать прокатные удостоверения, а выданные ранее могут отозвать. Также начинают действовать критерии определения пропаганды отказа от деторождения, в их числе — формирование положительного отношения к чайлдфри или «искаженное представление о социальной равноценности» рождения детей и отказа от этого, указание преимуществ отказа от рождения детей, а также создание отрицательного образа беременности, материнства и отцовства.
Новые меры по борьбе с мошенниками коснутся миллионов россиян
- Появится так называемый сервис «второй руки». Россияне смогут наделять других людей правом отклонять подозрительные переводы или операции по снятию наличных в банках, а сами банки — ограничивать снятие наличных через банкомат, если операция покажется им подозрительной. Предполагается, что это поможет защитить от мошенников пожилых людей и детей.
- При получении кредита вводится «период охлаждения» — он коснется займов на сумму менее 50 тысяч рублей, а также ипотеки и авто- или образовательного кредита. В зависимости от суммы он составит от четырех часов до двух суток. Необходимость нововведения объясняется тем, что клиент должен успел осмыслить ситуацию, если он оформил заявку на кредит под воздействием мошенников.
- Россияне смогут установить самозапрет на оформление сим-карт. Сделать это можно будет через «Госуслуги» или в МФЦ.
Водителей ждет значительное число изменений
- Список медицинских ограничений и противопоказаний к управлению транспортным средством обновят.
- Штрафы за непропуск авто с мигалками вырастут.
- Начнет действовать новый порядок освидетельствования на состояние опьянения.
- Правила пользования каршерингом в Москве ужесточат.
Подробнее об этом — в материале «Ленты.ру».
Пребывание мигрантов в России усложнят
- Мигрантов обложат новыми пошлинами и увеличат для них старые. В частности, выдача или переоформление патента, как и разрешения на работу, обойдется в 4,2 тысячи рублей, а за дубликат патента и разрешения на работу или за внесение изменений в них придется отдать по 2,1 тысячи рублей. Оформление продления срока временного пребывания в стране теперь будет стоить тысячу рублей, а постановка на учет по месту пребывания — 500 рублей.
- В Москве и Московской области начнут отслеживать мигрантов через смартфоны. Приезжие из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Молдавии и Украины должны будут вставать на миграционный учет только через программу «Амина», которая начнет уведомлять контролирующие органы об актуальном местоположении иностранного специалиста. Для этого при скачивании им нужно будет предоставить доступ к геолокации. Если данных о местоположении иностранца не будет более трех рабочих дней, нарушителя снимут с учета и внесут в реестр контролируемых лиц.
Другие нововведения
- Студенткам существенно увеличат пособие по беременности и родам. Ранее его размер равнялся величине стипендии за 140 дней и не превышал 23,3 тысячи рублей. Теперь выплата будет рассчитываться, исходя из месячного прожиточного минимума региона, и в среднем по стране составит около 90 тысяч рублей за неполные пять месяцев.
- Фельдшеры и акушерки получат право оказывать первичную и скорую медпомощь вместо профильных врачей, в частности, терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов. Нововведение должно компенсировать нехватку специалистов, особенно в сельской местности.
- Размер отпускных у многих россиян станет больше. Это связано с изменением правил расчета среднего заработка. Теперь в нем будут учитывать премии и денежные поощрения, прописанные в системе оплаты труда, например, доплаты за выслугу лет, надбавки за ночную работу и сверхурочные. Разовые выплаты (например, командировочные), а также начисления, не связанные с оплатой труда (такие как пособие по беременности и родам), учитываться по-прежнему не будут.
- У россиян начнут отбирать неиспользованную землю. Это может произойти, если на участках, выделенных под строительство, в течение пяти лет так ничего и не построили. Для ИЖС этот срок составит семь лет. Также основаниями для изъятия могут стать захламление более 50 процентов территории отходами или мусором, ненадлежащее содержание зданий и зарастание участка сорняками.
- На дачах запретят устраивать коммерческие объекты, оказывать платные услуги, организовывать производство с дальнейшей продажей полученной продукции, например, тепличные комплексы или питомники. Использовать участок для складирования и хранения товаров, которые предназначаются для дальнейшей продажи, дачникам также не разрешается.
- Иностранным агентам запретят проводить любые просветительские и образовательные мероприятия. Под этим подразумеваются лекции, мастер-классы, семинары и так далее. До сих пор такие встречи нельзя было проводить только с лицами моложе 18 лет.
- Продавцам запретят навязывать потребителям лишние услуги. По новым правилам будет нельзя автоматически ставить отметки о согласии на приобретение дополнительных товаров или услуг — теперь для этого потребуется письменное согласие.
- Наследникам до вступления в наследства больше не будут начислять неустойку, пени и штрафы на сумму долга умершего. Это правило распространяется как на потребительские кредиты или займы умершего, так и на ипотеку.
- Следователи смогут замораживать подозрительные денежные операции в рамках досудебного производства по уголовному делу на срок до 10 суток — это касается случаев, которые не терпят отлагательств. Далее, не менее чем за двое суток до истечения этого срока, следователь или дознаватель обязан будет подать ходатайство об аресте в суд, иначе счета разблокируют.