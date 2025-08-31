С 1 сентября водителей ждет целый ряд изменений. Ограничения по здоровью, проверка на трезвость и выросший штраф: что нужно знать?

С 1 сентября в России вступает в силу значительное число изменений для водителей. Среди них — обновленный список медицинских ограничений и противопоказаний к управлению транспортным средством, рост штрафов за непропуск авто с мигалками, новый порядок освидетельствования на состояние опьянения и новые правила для клиентов каршеринга в Москве. Подробнее об этом — в материале «Ленты.ру».

Новый список медицинских ограничений для водителей

С 1 сентября начинает действовать обновленный список медицинских ограничений и противопоказаний к управлению транспортным средством. Соответствующее распоряжение правительства было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным в апреле. По сравнению с предыдущей версией в нем появилось несколько новых пунктов: «общие расстройства психологического развития» и «аномалии цветового зрения». Полностью он выглядит следующим образом:

Перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством I. Психические расстройства и расстройства поведения

органические психические расстройства, включая симптоматические;

шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства;

расстройства настроения (аффективные расстройства);

невротические, связанные со стрессом и соматоморфные расстройства;

расстройства личности и поведения в зрелом возрасте;

умственная отсталость;

общие расстройства психологического развития; II. Психичевские расстройства, связанные с употреблением психически активных веществ

психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ; III. Болезни нервной системы

эпилепсия; IV. Болезни глаза и его придаточного аппарата

аномалии цветового зрения;

Биолог раскритиковала новые ограничения

Одним из ключевых изменений стала замена конкретного диагноза «ахроматопсия» (полная цветовая слепота) на более широкое понятие — «аномалии цветового зрения». Это означает, что различные формы дальтонизма теперь также могут стать препятствием для допуска к вождению.

С этим категорически не согласна доктор биологических наук, профессор школы системной биологии в Университете Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала данное ограничение контрпродуктивным, поясняя, что многие люди с дефектами цветового зрения, а это в основном мужчины, видят в некоторых аспектах даже лучше

Это связано с тем, что они обладают повышенной глубиной резкости и способностью к различению оттенков. По ее словам, в некоторых популяциях до 5-10 процентов мужчин имеют те или иные аномалии цветового зрения, в то время как у женщин они встречаются гораздо реже.

Это реально не оказывает никакого влияния на то, насколько человек опасно водит. Люди с нарушенным цветовым зрением, у которых картинка более черно-белая, часто имеют преимущества в виде большей глубины резкости и тонкого чувства понимания оттенков дизайна. Именно поэтому среди них так много художников, дизайнеров и режиссеров — они видят мир с большим вниманием к деталям и контрастам Анча Баранова доктор биологических наук

Собеседница «Ленты.ру» назвала данное нововведение не имеющим практического смысла, которое к тому же необоснованно ограничивает права большого числа людей, чье восприятие мира просто иное, а не худшее.

«У очень многих мужчин "неполное нарушение", то есть реально они в жизни цвета различают, но специальными приборами дефект может быть выявлен. Налицо "серая зона"», — констатировала она.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Что еще изменится для автомобилистов с 1 сентября

Рост штрафа за непропуск машин с мигалками

С 1 сентября вступает в силу новое наказание за непропуск спецтранспорта с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. Теперь за это нарушение накажут штрафом в размере от 7,5 тысячи до 10 тысяч рублей, а также могут лишить прав на срок от полугода до года.

Важный нюанс — теперь, даже если на машинах с проблесковыми маячками отсутствует особая цветографическая раскраска, как у машин экстренных служб, размер штрафа будет неизменным. Раньше за непропуск машин без спецраскраски могли оштрафовать только на 500 рублей

Новый порядок освидетельствования водителей на состояние опьянения

Также 1 сентября начинает действовать новый порядок медицинского освидетельствования водителей транспортных средств на состояние опьянения. Среди основных нововведений — увеличение интервала между двумя продувами на алкотестере, теперь он составит 15-25 минут (ранее 15-20).

Кроме того, установлен срок, в течение которого можно сдать мочу на исследование — если анализ не сдан в течение 30 минут после направления, придется сдавать кровь. При этом у водителей, пострадавших в ДТП, и лиц с признаками отравления наркотическими средствами и алкоголем будет производиться отбор двух образцов биологического материала (моча и кровь).

Вдобавок, вводится обязательное указание на прием лекарств, принимаемых водителем по назначению врача. Эти препараты будут вноситься в акт. Такое указание нужно на случай, если какое-то лекарство впоследствии будет обнаружено в организме водителя.

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Помимо этого, список наркотических средств и психотропных веществ, наличие которых будут проверять у водителей, впервые пополнится мефедроном.

Медицинская организация будет обязана хранить биоматериалы в течение трех месяцев с момент оформления справки, а масс-спектры на электронных носителях — в течение пяти лет. Освидетельствование проводить не будут, если человек или его законный представитель не дали добровольное информированное согласие в письменной форме. Тогда оформляется справка об отказе — автомобилист будет автоматически признан виновным, его оштрафуют и лишат прав на год и более.

Ограничения для пользователей каршеринга в Москве

В Москве с 1 сентября усложняются правила пользования каршерингом.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, теперь потребуется верификация на портале городского правительства mos.ru

По словам мэра столицы Сергея Собянина, это нужно, чтобы ограничивать доступ к аренде для тех, кто регулярно нарушает ПДД, а также чтобы быстрее устанавливать личность водителя в случае ДТП или какой-либо чрезвычайной ситуации. Мэр заявил, что процесс верификации не займет много времени. Такая система уже действует для курьеров и пользователей аренды электросамокатов, сказал Собянин.