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14:30, 29 апреля 2025Моя страна

В России создали комплексы для борьбы с раком сильнее химиотерапии

Ученые УрФУ создали комплексы, которые в 10 раз эффективнее химиотерапии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Volha_R / Shutterstock / Fotodom

В Уральском федеральном университете (УрФУ) ученые разработали новые платиновые комплексы с карбенами, которые показывают больший потенциал, чем традиционный химиотерапевтический препарат цисплатин. Об этом пишет ТАСС.

По данным специалистов, такие комплексы способны в 10 раз эффективнее подавлять рост раковых клеток. Ученые объяснили, что препараты позволят врачам бороться в том числе с теми клетками, которые стали невосприимчивы к действию цисплатина. Также, возможно, комплексы снизят тяжелые побочные эффекты химиотерапии.

«Такое открытие может значительно снизить токсичность терапии и изменить подход к лечению злокачественных новообразований в будущем», — сказали в УрФУ.

В учебном учреждении также сообщили, что новые соединения останавливают рост, развитие и деление «плохих» клеток за счет создания ошибки в работе «энергетических станций», или митохондрий, клеток. Помимо этого, исследования показали, что комплексы эффективны даже в «наномолярных» концентрациях, что позволяет успешно уменьшать дозировки, но добиваться значительно большей активности.

Ранее в России создали нейросеть, которая способна на раннем этапе выявлять различные отклонения в здоровье, особенно касающиеся легких. Как указали специалисты Томского университета, ИИ сможет видеть в том числе ХОБЛ — обструктивную болезнь легких, которая считается хронической и необратимой.

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