В России женщина стала жертвой удара ВСУ по жилому дому

Белгородский губернатор Гладков: Женщина не выжила при ударе ВСУ по дому

В селе Мокрая Орловка Белгородской области женщина не выжила в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилому дому. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона в Telegram-канале.

«В Грайворонском округе в селе Мокрая Орловка от атаки FPV-дрона по частному дому погибла женщина. К огромному горю, от полученных ранений она скончалась на месте», — написал Гладков.

Глава региона выразил соболезнования родным женщины и добавил, что атаки по приграничным районам Белгородской области усилились. Других данных о ситуации он не привел.

В ночь на 24 апреля ВСУ выпустили по Белгородской области 10 беспилотников. Всего над регионами России перехватили 87 дронов.

В Белгородской области 23 апреля при ударе ВСУ пострадал глава Крюковского сельского поселения Владимир Колесник, а также двое местных жителей. У чиновника диагностировали осколочные ранения спины, еще у двух пострадавших — осколочные ранения ног и закрытые черепно-мозговые травмы.