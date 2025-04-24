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07:21, 24 апреля 2025Россия

Украина за ночь выпустила по России почти сотню беспилотников

Минобороны: Силы ПВО сбили 87 беспилотников ВСУ над восемью регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В ночь на четверг, 24 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Россию с помощью почти сотни беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 87 беспилотников над восемью регионами России. Больше всего дронов — 45 — перехватили над Крымом.

Еще по 10 дронов сбили над Белгородской и Курской областями, еще 8 — над Воронежской областью, по 4 — над Брянской, Нижегородской и Липецкой областью, 2 — над Московским регионом.

В ночь на 23 апреля силы ПВО сбили 11 беспилотников над семью регионами России. Под удар попали Тульская, Белгородская, Курская, Брянская, Калужская и Орловская области, а также Крым.

ЖЗЛ
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