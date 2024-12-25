Захарова: саммит БРИКС в Казани стал значимым событием первой четверти XXI века

Текущий 2024 год был уникальным для межгосударственного объединения БРИКС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат отметила, что за год председательства России БРИКС провел 250 встреч, 30 из которых были министерскими. Она отметила, что кульминацией председательства стал саммит в Казани. «Это было без преувеличения значимое событие первой четверти XXI века», — сказала она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что повесткой председательства РФ стало максимальное расширение и укрепление сотрудничества. Кроме того, БРИКС смогло заложить основы для противостояния глобальным вызовам и угрозам.

Ранее Захарова уличила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в работе на США. По ее словам, она является проводником политики Вашингтона и не задумывается о последствиях своих шагов для родной Европы.