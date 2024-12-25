Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:20, 25 декабря 2024Мир

Захарова назвала 2024 год уникальным для БРИКС

Захарова: саммит БРИКС в Казани стал значимым событием первой четверти XXI века
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Текущий 2024 год был уникальным для межгосударственного объединения БРИКС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат отметила, что за год председательства России БРИКС провел 250 встреч, 30 из которых были министерскими. Она отметила, что кульминацией председательства стал саммит в Казани. «Это было без преувеличения значимое событие первой четверти XXI века», — сказала она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что повесткой председательства РФ стало максимальное расширение и укрепление сотрудничества. Кроме того, БРИКС смогло заложить основы для противостояния глобальным вызовам и угрозам.

Ранее Захарова уличила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в работе на США. По ее словам, она является проводником политики Вашингтона и не задумывается о последствиях своих шагов для родной Европы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Появилась версия об атаке украинского дрона на разбившийся в Казахстане самолет

      В Госдуме прокомментировали авиакатастрофу в Казахстане фразой «второй малайзийский боинг»

      Наемник из Латвии предстанет перед российским судом за участие в боях против ВС России

      Россия почти утроила поставки в Китай одного вида продукции

      Индия утратила статус главного покупателя российской нефти

      Журналистку Латынину оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

      Военблогеры увидели на фюзеляже летевшего в Чечню самолета признаки подрыва ЗРК

      В МИД назвали хамским высказывание Зеленского о Фицо

      Захарова ответила на обещания Трампа положить конец «хаосу» на Ближнем Востоке

      В российском городе осудили мужчину за расправу над знакомым с особой жестокостью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше