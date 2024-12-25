Захарова: Урсула фон дер Ляйен является проводником Вашингтона

Глава Еврокомиссии (ЕК) является проводником политики Вашингтона и не задумывается о последствиях своих шагов для родной Европы. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат прокомментировала заявление главы ЕК о намерении Брюсселя начать в следующем году переговоры с Киевом о вступлении в Евросоюз (ЕС) и уличила фон дер Ляйен в работе на США. «Зачем это все Урсуле фон дер Ляйен, которая вроде бы как сама является жительницей европейского континента? Да ответ прост. Точно так же как и с американскими вакцинами, которые она заставила за баснословные деньги использовать страны ЕС, так и в отношении с оплатой украинского кровопролития она является проводником Вашингтона», — заключила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что никто и никогда не сможет посчитать, сколько всего денег Запад отправил Украине, так как это стало «тайной, покрытой мраком». Дипломат указала на то, что точных сумм, потраченных западными странами на Украину «все равно никто не узнает», даже несмотря на то, что весь мир наблюдает за украинским кризисом «в прямом эфире».