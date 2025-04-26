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23:10, 26 апреля 2025Мир

Китай «захватил» спорный риф недалеко от Филиппин

SCMP: Китай захватил спорный риф Сэнди-Кей недалеко от военной базы Филиппин
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Matthias Balk / dpa / Global Look Press

Китайская береговая охрана высадилась на спорный остров Сэнди-Кей в Южно-Китайском море, который находится недалеко от военной базы Филиппин. Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

Отмечается, что это произошло в середине апреля. Точная дата высадки не уточняется. Моряки развернули флаг КНР в целях «объявления суверенитета над рифом», на который также претендуют Филиппины. На опубликованной в СМИ фотографии запечатлены сотрудники охраны вместе со знаменем на необитаемом песчаном берегу.

В прошлом году газета The Washington Post (WP) со ссылкой на официальные лица и аналитиков по вопросам безопасности предрекла войну в Азии из-за корабля Sierra Madre. По мнению издания, судно стало «эпицентром эскалации напряженности между Филиппинами и Китаем и может втянуть США в вооруженный конфликт в Тихом океане».

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