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14:30, 11 июня 2026Мир

Глава Минобороны Великобритании подал в отставку

Глава Минобороны Британии Хили подал в отставку из-за отказа Минфина выделить деньги
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Wiktor Szymanowicz / Future Publishing via Getty Images

Глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили подал в отставку, сославшись на то, что Минфин королевства отказался выделить средства на «необходимые» оборонные нужды. Об этом он сообщил в письме, адресованном премьер-министру страны Киру Стармеру. Копию министр опубликовал в своем аккаунте социальной сети Х.

«Вы знаете, что нужно обороне. Вы убедительно обосновали это в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. Без программы DIP (План инвестиций в оборону), отвечающей требованиям времени, я вынужден принимать решения, которые снижают боеготовность наших сил, увеличивают риск для личного состава во время операций и могут сделать страну менее безопасной», — обратился он к британскому премьеру.

Хили также раскритиковал канцлера казначейства Рейчел Ривз за то, что она «слишком упряма» и не хочет увеличивать расходы на оборону в «нужном объеме», а Стармера — за то, что он «слишком мягок и не может настоять на своем».

Ранее спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в шутку обратился к инопланетянам, призвав их убедить Стармера уйти в отставку.

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