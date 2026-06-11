Глава Минобороны Британии Хили подал в отставку из-за отказа Минфина выделить деньги

Глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили подал в отставку, сославшись на то, что Минфин королевства отказался выделить средства на «необходимые» оборонные нужды. Об этом он сообщил в письме, адресованном премьер-министру страны Киру Стармеру. Копию министр опубликовал в своем аккаунте социальной сети Х.

«Вы знаете, что нужно обороне. Вы убедительно обосновали это в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. Без программы DIP (План инвестиций в оборону), отвечающей требованиям времени, я вынужден принимать решения, которые снижают боеготовность наших сил, увеличивают риск для личного состава во время операций и могут сделать страну менее безопасной», — обратился он к британскому премьеру.

Хили также раскритиковал канцлера казначейства Рейчел Ривз за то, что она «слишком упряма» и не хочет увеличивать расходы на оборону в «нужном объеме», а Стармера — за то, что он «слишком мягок и не может настоять на своем».

Ранее спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в шутку обратился к инопланетянам, призвав их убедить Стармера уйти в отставку.