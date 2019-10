Лидер группы Eddie and the Hot Rods неожиданно умер

Британский певец Барри Мастерс, фронтмен паб-рок-группы Eddie and the Hot Rods, скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщается на сайте музыкального коллектива в среду, 2 октября.

Отмечается, что музыкант умер неожиданно для его семьи и других участников группы. Причина смерти не уточняется.

Коллектив Eddie and the Hot Rods был сформирован в 1975 году. Они наиболее известны по хиту 1977-го Do Anything You Wanna Do. Всего в дискографии группы восемь студийных альбомов. Eddie and the Hot Rods распались в 1981-м, после чего вернулись на год на сцену в 1984-м, а затем возобновили выступления в 2000-м. Все это время Мастерс оставался единственным постоянным участником коллектива.

Последняя пластинка Eddie and the Hot Rods, получившая название 35 Years of Teenage Depression, вышла в 2011 году.