Американский музыкант и лидер рок-группы The Cars Рик Окасек скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщает TMZ.

По данным полиции, жена Окасека Паулина Поризкова обнаружила его тело в доме музыканта в Нью-Йорке. Причины смерти пока что неизвестны.

Рик Окасек был одним из основателей The Cars. Группа стала известна в 1978 году благодаря песне Just What I Needed. Впоследствии группа записала семь студийных альбомов. В прошлом году коллектив попал в американский Зал славы рок-н-ролла.