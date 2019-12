Умер соратник «Монти Пайтон» Нил Иннес

Умер британский музыкант, пародист и соратник комик-группы «Монти Пайтон» Нил Иннес. Об этом сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что его смерть стала неожиданностью, так как Иннес не страдал от каких-либо болезней. Ему было 75 лет.

Композитор родился 9 декабря 1944 года в графстве Эссекс, однако свое детство он провел в Германии. В середине 1960-х годов он присоединился к музыкальному коллективу The Bonzo Dog Doo-Dah Band, в котором он выступал в качестве вокалиста, а также играл на фортепиано и гитаре. Позднее Иннес был участником групп The World и GRIMMS. Кроме того, он создал The Rutles — вымышленную группу, которая была придумана в качестве пародии на The Beatles.

В середине 1970-х пародист начал сотрудничать с комедийной труппой «Монти Пайтон». Он появлялся в таких фильмах, как

«Монти Пайтон и священный Грааль», «Житие Брайана по Монти Пайтон» и «Монти Пайтон в Голливуде». Иннес также принимал участие в сериале «Монти Пайтон: Летающий цирк».