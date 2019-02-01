Британский комик Джереми Харди умер в 57 лет

Британский комик, писатель и актер Джереми Харди умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщает BBC в пятницу, 1 февраля, со ссылкой на его публициста Аманду Эмери.

Отмечается, что Харди скончался в присутствии своей жены и дочери. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

BBC Radio 4 выразила сожаления в связи со случившимся и назвала комика одним из самых смешных людей. Он принимал участие в таких передачах радиостанции, как «Викторина новостей» (The News Quiz) и «Извините, я не знаю» (I'm Sorry I Haven't A Clue).

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин также принес соболезнования в Twitter из-за смерти артиста. Он заявил, что тот был его дорогим другом, который заставлял всех улыбаться и думать.

Джереми Харди родился 17 июля 1961 года в городе Фарнборо, графство Хэмпшир. Он появлялся во многих юмористических шоу, выпустил несколько книг, включая произведения «Когда ты в последний раз видел своего отца» и «Моя семья и другие незнакомцы», а также писал регулярную колонку для газеты The Guardian. Кроме того, Харди снял документальные фильмы о гражданской войне в Англии и палестино-израильском конфликте. В качестве актера он появлялся в таких картинах, как «Переходный возраст», «Черная гадюка 4» и «Отель».

23 января стало известно, что американский комик Кевин Барнетт скончался во время поездки в Мексику. Ему было 32 года.