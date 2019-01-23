Автор фильма «Безбрачная неделя» поехал в Мексику и умер в 32 года

Американский комик и сценарист Кевин Барнетт скончался на 33-м году жизни. Об этом сообщает портал Deadline.

20 января Барнетт выложил фото в своем Instagram-аккаунте и написал, что находится в Мексике. Причина его смерти неизвестна.

«Он был невероятно забавным, очень талантливым человеком, который мог столько всего сделать и рассказать много историй. Мы посылаем наши мысли и молитвы его друзьям и семье в это трудное время», — говорится в заявлении киностудии 20th Century Fox.

Кевин Барнетт был восходящей звездой комедии в Нью-Йорке, а также сценаристом таких фильмов, как «Безбрачная неделя», «Девушка моих кошмаров» и «Все по новой». Кроме того, он работал над сериалами «Брод Сити», «Убежденный холостяк», «Братья Лукас» и «Рел». В качестве актера он появлялся в кинолентах «Тупой и еще тупее 2» и «Застрял в тебе».

В сентябре 2018 года в городе Силвер Спринг, штат Мэриленд, скончался сценарист шоу «Альфа» и «Улицы Сезам» Тад Мамфорд. Ему было 67 лет.

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