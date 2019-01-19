Одесский комик умер в США

В США на 80-м году жизни скончался участник и основной автор шуток первой одесской команды КВН, журналист и сатирик Семен Лившин. Об этом сообщил в Facebook друг покойного поэт Валерий Хаит.

По его словам, Лившин умер после продолжительной болезни у себя дома в Сан-Диего (штат Калифорния). Хаит также рассказал, что похороны пройдут в Сан-Диего в воскресенье, в три часа дня.

Семен Лившин работал в газетах «Комсомольская правда», «Вечерняя Одесса» и «Известия». Он был участников и автором выступлений первой одесской команды КВН.

Лившин в последние годы выпустил несколько книг в России и сотрудничал с Американской лигой КВН.