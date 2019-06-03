Умер актер из сериала «Доктор Кто»

Умер британский актер Пол Дарроу. Об этом сообщает издание The Sun.

Артист скончался утром в понедельник, 3 июня, после непродолжительной болезни. Ему было 78 лет. Чем именно был болен актер, не уточняется.

Отмечается, что последние пять лет своей жизни Дарроу был прикован к инвалидной коляске после перенесенной аневризмы аорты в 2014 году. Тогда Дарроу пришлось ампутировали обе ноги.

Актер родился 2 мая 1941 года в британском графстве Суррей. За свою карьеру он снялся более чем в 30 фильмах и сериалах. Он появлялся в таких картинах, как «Умри, но не сейчас» и «Бешеная луна», а также играл в шоу «Доктор Кто», «Тост из Лондона»,

«Улица коронации», «Ваша Бриташа», «Закон и порядок: Лондон», «Истории, леденящие кровь», «Космические войны» и «Ферма Эммердейл».

29 мая на 86-м году жизни скончался американский актер Кармине Кариди. Перед этим артиста доставили в одну из больниц Лос-Анджелеса, где он впал в кому и умер. Причины ухудшения состояния здоровья Кариди не раскрывались.