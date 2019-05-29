Умер актер из фильма «Крестный отец»

Умер американский актер Кармине Кариди. Об этом сообщает портал TMZ в среду, 29 мая.

Перед этим артиста доставили в одну из больниц Лос-Анджелеса, где он впал в кому и скончался. Ему было 85 лет. Режиссер и писатель Чазз Пальминтери подтвердил факт смерти своего друга.

Причины ухудшения состояния здоровья Кариди не раскрываются. Отмечается, что он так и не приходил в сознание после того, как попал в клинику.

Кармине Кариди родился 23 января 1934 года. За свою карьеру он снялся почти в сотне фильмов. Среди них — вторая и третья части «Крестного отца», «Прорва», «Жизнь дерьмо», «Миллионы Брюстера», «Гавана», «Главная собака» и «Чудеса своего рода». Он также появлялся в сериалах «Она написала убийство», «Любовь», «Джамп стрит, 21», «Полиция Нью-Йорка» и «Братья по крови».

В 2004 году Кариди стал первым человеком, которого исключили из Академии кинематографических искусств и наук. Его обвинили в том, что он передал другу копию картины «Любовь по правилам... и без», после чего она появилась в интернете.