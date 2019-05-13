Актер из «Могучих рейнджеров» умер в 38 лет

Умер новозеландский актер самоанского происхождения Пуа Магасива. Об этом сообщает издание New Zealand Herald.

Тело 38-летнего артиста обнаружили в центральном районе Веллингтона утром 11 мая. Причина смерти не уточняется, однако представитель полиции заявил, что никаких подозрительных обстоятельств не обнаружено. Он пояснил, что дело будет передано следователю.

Отмечается, что в прошлом месяце актер побывал на Бали. Он отправился туда, чтобы отметить годовщину свадьбы со своей супругой Лиз Сэдлер.

Магасива получил известность благодаря таким фильмам, как «30 дней ночи», «Глаз бури», «Свадьба Сионы» и «Паника на Рок-Айленде». Кроме того, он сыграл в сериалах «Могучие рейнджеры: Дино Гром», «Могучие рейнджеры: Ниндзя Шторм», «Шортланд-стрит», «Неприличное везение» и «Дипломатическая неприкосновенность». Помимо работы в кино, Магасива играл в театре, снимался в рекламных роликах и вел передачу на новозеландской хип-хоп-радиостанции Flava.

25 апреля стало известно о смерти американского актера Кена Керчевала. Ему было 84 года.