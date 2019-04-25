Умер актер из «Крутого Уокера»

В городе Клинтон скончался американский актер Кен Керчевал. Об этом сообщает издание The Variety.

Ему было 83 года. Причина смерти не уточняется, однако отмечается, что артист был заядлым курильщиком и страдал от онкологического заболевания.

Керчевал родился 15 июля 1935 года в Уолкоттвилле, штат Индиана. Наибольшую популярность ему принесла роль Клиффа Барнса в телесериале «Даллас». Он также появлялся в шоу «Крутой Уокер», «Расследование Джордан», «Скорая помощь», «Она написала убийство», «Коджак», «Отель», «Лодка любви» и «Закон Лос-Анджелеса». Среди наиболее известных фильмов с его участием — «Кулак», «Телесеть», «Сладкий яд», «От семи лет и выше» и «Остров Беретты».

После того как у актера диагностировали рак в 1993 году и удалили часть легкого, он редко появлялся на экранах и сосредоточился на работе в театре.

9 апреля сообщалось о смерти Сеймура Кэссела. Причиной его смерти стала болезнь Альцгеймера. Артисту было 84 года.