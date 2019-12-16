Умер один из пионеров электронной музыки и автор хита Popcorn

В Нью-Йорке умер германо-американский композитор и один из пионеров электронной музыки Гершон Кингсли. Об этом сообщает издание Billboard.

Причина смерти не уточняется. Музыканту было 97 лет.

Кингсли родился 28 октября 1922 года в немецком городе Бохуме. Он был одним из первых исполнителей, работавших на синтезаторе Moog, и активно сотрудничал с известным французским электронным продюсером Жан-Жаком Перри. Вместе они представляли дуэт Perrey and Kingsley.

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Кингсли также был автором хита Popcorn, который стал одним из первых образцов музыки в жанре синтипоп. Инструментальная композиция, записанная в 1969 году, получила наибольшую известность, когда ее начала исполнять американская группа Hot Butter. Кроме того, мелодия Popcorn звучала в мультфильме «Ну, погоди!».

Композитор работал в качестве режиссера и аранжировщика бродвейских мюзиклов. Кингсли номинировали на театральную премию «Тони» как лучшего режиссера и музыкального руководителя.