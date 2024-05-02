Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:31, 2 мая 2024Из жизни

25-летний мужчина и беззубая 62-летняя женщина решили завести ребенка

Кадр: @oliver6060

Пара с разницей в возрасте в 37 лет решила завести ребенка. Об этом пишет The Sun.

62-летняя Шерил Макгрегор и ее мужчина, 25-летний Куран Маккайн, получили популярность благодаря роликам об их необычных отношениях, которые они стали выкладывать на платформе TikTok.

На одном из последних видео пара решила устроить челлендж и проверить, сколько фастфуда один из них успеет съесть, пока другой совершает забег до дальнего фонаря на парковке и обратно. Подписчиков шокировало, когда женщина внезапно вытащила изо рта вставную челюсть, оказавшись беззубой. «Так, я вытащу свои зубы, чтобы поесть», — прокомментировала свои действия Макгрегор.

Материалы по теме:
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!» Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
15 августа 2018
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

У Макгрегор 17 внуков, а ее старший сын даже старше ее нынешнего партнера. Несмотря на это, некоторое время назад она и Маккайн объявили о намерении завести ребенка при помощи суррогатной матери. Они даже нашли кандидатку на эту роль и потратили около семи тысяч фунтов стерлингов (около 816 тысяч рублей) на медицинские процедуры, однако женщина впоследствии отказалась от предложения. Маккайн и Макгрегор решили не сдаваться и ищут новую суррогатную мать. Подписчики предложили паре рассмотреть усыновление, но партеры настаивают на том, что хотят собственного ребенка.

Ранее сообщалось, что 80-летняя женщина из Танзании завела отношения с таксистом на 56 лет младше нее. 24-летний Джордж и 80-летняя вдова Кэтрин Томас познакомились, когда она села на его мототакси.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский дипломат решил последовать примеру литовского посла. Он намекнул на исчезновение Крымского моста

      В России решили активнее торговать подержанными телефонами и ноутбуками

      Доброволец из Одессы заявил о готовности освобождать город

      Пять регионов России за ночь пытались атаковать 12 беспилотников

      25-летний мужчина и беззубая 62-летняя женщина решили завести ребенка

      Матвиенко призвала осудить на трибунале виновных в трагедии в Одессе

      Губернатор Калининградской области опроверг переход в федеральное правительство

      В российской колонии обнаружили заключенного без признаков жизни

      «Самая сексуальная юристка в мире» в откровенном бикини снялась для Playboy

      Звуки взрывов в Краснодарском крае сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше