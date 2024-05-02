25-летний мужчина и беззубая 62-летняя женщина решили завести ребенка

Пара с разницей в возрасте в 37 лет решила завести ребенка. Об этом пишет The Sun.

62-летняя Шерил Макгрегор и ее мужчина, 25-летний Куран Маккайн, получили популярность благодаря роликам об их необычных отношениях, которые они стали выкладывать на платформе TikTok.

На одном из последних видео пара решила устроить челлендж и проверить, сколько фастфуда один из них успеет съесть, пока другой совершает забег до дальнего фонаря на парковке и обратно. Подписчиков шокировало, когда женщина внезапно вытащила изо рта вставную челюсть, оказавшись беззубой. «Так, я вытащу свои зубы, чтобы поесть», — прокомментировала свои действия Макгрегор.

У Макгрегор 17 внуков, а ее старший сын даже старше ее нынешнего партнера. Несмотря на это, некоторое время назад она и Маккайн объявили о намерении завести ребенка при помощи суррогатной матери. Они даже нашли кандидатку на эту роль и потратили около семи тысяч фунтов стерлингов (около 816 тысяч рублей) на медицинские процедуры, однако женщина впоследствии отказалась от предложения. Маккайн и Макгрегор решили не сдаваться и ищут новую суррогатную мать. Подписчики предложили паре рассмотреть усыновление, но партеры настаивают на том, что хотят собственного ребенка.

Ранее сообщалось, что 80-летняя женщина из Танзании завела отношения с таксистом на 56 лет младше нее. 24-летний Джордж и 80-летняя вдова Кэтрин Томас познакомились, когда она села на его мототакси.