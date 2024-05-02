Доброволец из Одессы заявил о готовности освобождать город

Доброволец Гризли заявил, что в Одессе ждут освобождения

Доброволец из Одессы с позывным Гризли заявил, что готов освобождать родной город. Он рассказал РИА Новости, что сражается в составе российской группировки войск «Днепр».

«Я — командир минометной батареи 33-го отряда имени Маргелова. На фронте как на таковом с ноября 2022 года. Я — одессит. Принимал участие в событиях 2 мая 2014 года», — высказался Гризли.

Он объяснил, что основным лозунгом у него и единомышленников по «антимайдану» был «Одесса – русский город». По словам военного, многие жители города ждут освобождения Россией. «Очень ждут», — добавил доброволец.

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