Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:36, 2 мая 2024Бывший СССР

Доброволец из Одессы заявил о готовности освобождать город

Доброволец Гризли заявил, что в Одессе ждут освобождения

Фото: Alexey Savchenko / Unsplash

Доброволец из Одессы с позывным Гризли заявил, что готов освобождать родной город. Он рассказал РИА Новости, что сражается в составе российской группировки войск «Днепр».

«Я — командир минометной батареи 33-го отряда имени Маргелова. На фронте как на таковом с ноября 2022 года. Я — одессит. Принимал участие в событиях 2 мая 2014 года», — высказался Гризли.

Он объяснил, что основным лозунгом у него и единомышленников по «антимайдану» был «Одесса – русский город». По словам военного, многие жители города ждут освобождения Россией. «Очень ждут», — добавил доброволец.

Ранее французский военный корреспондент Анн Нива заявила, что в случае потери Часова Яра Киевом войска РФ смогут обстреливать железнодорожный узел в Константиновке и другие позиции украинских военных

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский дипломат решил последовать примеру литовского посла. Он намекнул на исчезновение Крымского моста

      В России решили активнее торговать подержанными телефонами и ноутбуками

      Доброволец из Одессы заявил о готовности освобождать город

      Пять регионов России за ночь пытались атаковать 12 беспилотников

      25-летний мужчина и беззубая 62-летняя женщина решили завести ребенка

      Матвиенко призвала осудить на трибунале виновных в трагедии в Одессе

      Губернатор Калининградской области опроверг переход в федеральное правительство

      В российской колонии обнаружили заключенного без признаков жизни

      «Самая сексуальная юристка в мире» в откровенном бикини снялась для Playboy

      Звуки взрывов в Краснодарском крае сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше