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06:02, 2 мая 2024Мир

Зеленского предупредили о последствиях потери Часова Яра

LCI: взятие Часова Яра Россией поставит под удар ж/д узел ВСУ в Константиновке

Фото: Thomas Peter / Reuters

Французский военный корреспондент Анн Нива рассказала, что в случае потери Часова Яра Киевом российские войска смогут обстреливать железнодорожный узел в Константиновке и другие позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). О последствиях падения города она предупредила эфире канала LCI.

«Если русским удастся взять под контроль Часов Яр, они смогут перебраться на возвышенность, откуда смогут наносить артиллерийские удары», — отметила она.

Журналистка указала, что особую опасность для украинских войск представляют удары в районе Константиновки, находящейся всего в 15 километрах от Часова Яра. Железнодорожный узел в этом городе является одним из ключевых элементов украинской логистики, заявила Нива.

Ранее экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что стране следует готовиться к прорыву фронта Россией. По его словам, российские войска продолжают наступать, а у главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского и нового генштаба не получается их сдерживать.

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      Маргарита Пименова
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