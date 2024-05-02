В России решили активнее торговать подержанными телефонами и ноутбуками

Группа «М.видео-Эльдорадо» решила активнее торговать подержанными гаджетами

Российский ретейлер «М.видео-Эльдорадо» решил активнее торговать подержанными гаджетами. Об этом со ссылкой на руководителя физических сервисов компании Андрея Агапова сообщает газете «Ведомости».

По словам представителя группы, в продажу поступят различная техника Apple, смартфоны Samsung, а также ноутбуки Huawei, Asus, Honor и Thunderobot. Кроме того, компания намерена заниматься восстановленными приставками, телефонами и планшетами и мелкой бытовой техникой. Такие устройства будут стоить на 15-60 процентов дешевле новых, подчеркнул Агапов.

Диагностикой и восстановлением техники занимается «М.мастер». Сервис не только восстанавливает внешний вид устройств (камеры, дисплей и проч.), но и ремонтирует внутренние компоненты. Компания принимает Phone, начиная с восьмой модели, и Samsung, начиная с модели S8, устройства для перепродажи не должны быть старше пяти-шести лет.

По словам независимого аналитика и автора Vilianov.com Сергея Вильянова, восстановленную технику предлагают практически все представители рынка. Помимо «М.видео-Эльдорадо», продажей восстановленной техники занимаются многие сотовые операторы. С осени 2022 года выкупать подержанные смартфоны начал классифайд «Авито». С 2022 года рынок подержанных смартфонов взлетел, так как потребители пытались сэкономить, добавил гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Ранее стало известно, что в российских сервисных центрах (СЦ) Apple закончились оригинальные комплектующие для iPhone и Macbook. Авторизованные СЦ компании продолжают работать, однако компоненты для устройств перестали поставлять в конце 2023 года.