Актриса Disney умерла в 15 лет из-за опухоли мозга

Умерла актриса Никита Перл Валигва, сотрудничавшая с компанией Disney. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Уточняется, что артистка из Уганды скончалась в 15 лет из-за злокачественной опухоли мозга. Впервые врачи диагностировали онкологическое заболевание в 2016-м году — тогда режиссер Мира Наир организовала сбор средств, чтобы отправить актрису на лечение в Индии. В 2017-м году медики признали Валигву абсолютно здоровой, однако спустя два года у нее в мозгу была обнаружена еще одна опухоль.

Молодая артистка прославилась благодаря фильму «Королева из Катве», рассказывающему о юной шахматистке Фионе Мутези, вышедшей из нищих районов Уганды. Валигва сыграла роль Глории — подруги главной героини, которая как раз и научила ее играть в шахматы. В ленте также снялись Дэвид Ойелоуо и Лупита Нионго.

В ноябре 2019 года стало известно о смерти 13-летней американской актрисы театра и кино Лорел Григгс, известной по картине Вуди Аллена «Светская жизнь» и бродвейской постановке «Кошка на раскаленной крыше». Причиной смерти стал сильный астматический приступ.