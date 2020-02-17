Умер режиссер «Пиросмани»

Умер грузинский режиссер и актер Георгий Шенгелая. Об этом сообщает телеканал Rustavi.

Причина смерти народного артиста Грузии не уточняется. Ему было 82 года.

Георгий Шенгелая родился 11 мая 1937 года в семье режиссера Николая Шенгелая и актрисы Нато Вачнадзе. В 1961 году он окончил режиссерский факультет ВГИКа. Кинематографист снял такие фильмы, как «Пиросмани», «Мелодии Верийского квартала», «И шел поезд», «Грузинский виноград», «Девушка со швейной машинкой», «Хареба и Гоги», «Смерть Орфея», «Он убивать не хотел» и «Нико Пиросманишвили».

Шенгелая был режиссером киностудии «Грузия-фильм». С 2001 года он возглавлял созданную им же политическую организацию «Грузинская партия лозы. Вместе с Россией».

5 февраля стало известно о смерти белорусского режиссера театра и кино Бориса Луценко. Национальный академический драматический театр имени Максима Горького сообщил, что народный артист Белоруссии скончался в результате болезни, не уточнив, о каком именно недуге идет речь. Ему было 82 года.