Актер сериала «Достоевский» умер в 34 года

Российский актер Андрей Сиротин, сыгравший в сериале «Достоевский», умер в 34 года. Об этом пресс-служба Московского драматического театра имени Пушкина сообщила в Facebook.

Причина смерти не уточняется. «С горечью сообщаем, что не стало талантливого артиста Андрея Сиротина, нашего задумчивого принца Калафа», — говорится в обращении театра.

Андрей Сиротин окончил ГИТИС. Помимо «Достоевского», он снимался в таких сериалах, как «Перекрестки судьбы» и «Шериф», а также в фильме «Дирижер». Принца Калафа Сиротин сыграл в спектакле Константина Богомолова 2010 года «Принцесса и идиот».

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