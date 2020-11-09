Заразившаяся коронавирусом российская певица умерла после родов

Заразившаяся коронавирусом российская певица Лилия Сабирова умерла после родов. Об этом сообщает «Татар-информ».

Как рассказал супруг погибшей Гадель Галимзянов, артистка была в тяжелом состоянии, так как из-за COVID-19 у нее были поражены легкие. Ее ребенок родился мертвым, а вскоре скончалась и сама Сабирова.

«Лилия была самой доброй и ласковой. Мы так сильно любили друг друга. Мы даже ни разу не ложились спать отдельно друг от друга, все время проводили вместе. Она, как и я, старалась соблюдать каноны ислама — не пропускала намазы, соблюдала пост», — рассказал муж исполнительницы. Он добавил, что сына собирались назвать Джамиль.

Сабирова была сотрудницей культурного центра «Залесный». Кроме того, она исполняла песни на русском и татарском языках.

30 октября стало известно, что заслуженный деятель искусств России, дирижер Александр Ведерников умер в возрасте 56 лет. Глава Большого театра России Владимир Урин рассказал, что причиной смерти тоже стал коронавирус, который, по его словам, привел к стопроцентному поражению легких.