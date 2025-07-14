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20:33, 14 июля 2025Россия

В Госдуме призвали Трампа к одному действию по отношении к Зеленскому

Депутат Слуцкий: Трампу нужно показать кулак режиму Зеленского
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Президенту США Дональду Трампа нужно показать кулак режиму Владимира Зеленского. К таким действиям американского лидера в своем Telegram-канале призвал депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

«Но если Трамп действительно хочет прогресса в украинском урегулировании, "кулак" надо показывать режиму Зеленского, а не обещать вторичные санкции против России», — написал он.

Парламентарий подчеркнул, что руководство России неоднократно заявляло о готовности к прекращению конфликта. Слуцкий также добавил, что Москва ждет от Киева согласования третьего раунда переговоров в Стамбуле.

14 июля президент США заявил, что новые поставки оружия Украине из США будут включать в том числе зенитно-ракетные комплексы Patriot. По его словам, рассматривается возможность поставки 17 таких комплексов. Трамп также пообещал ввести тарифы в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

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