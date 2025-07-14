Россияне запечатлели плавающих в море косаток

На Сахалине запечатлели плавающих в море косаток в проливе Лаперуза

Россияне запечатлели китообразных, плавающих в море. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Amur Mash.

Очевидцы сняли на размещенных кадрах косаток, которые игриво выпрыгивали из воды и выдыхали, выпуская скопившийся воздух. При этом в публикации отметили, что морских млекопитающих заметили на Сахалине в проливе Лаперуза.

Известно, что он находится между северной оконечностью острова Хоккайдо и южной оконечностью острова Сахалин мысом Крильон, который соединяет Японское и Охотское моря.

В июне у берегов российского региона косатки устроили гонки с рыбаками. Жители российского региона запечатлели на камеру стаю хищниц, которые сопроводили их судно.