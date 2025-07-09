У берегов российского региона косатки устроили гонки с рыбаками

У берегов Камчатки стая косаток устроила гонки с рыбаками

У берегов Камчатки косатки устроили гонки с рыбаками. Видео публикует Telegram-канал Amur Mash.

Жители российского региона запечатлели на камеру стаю хищниц, которые сопроводили их судно. На размещенных кадрах видно, как косатки выныривают из воды и выпускают в воздух фонтаны.

По словам авторов канала, китообразные облюбовали устье реки Камчатки из-за обилия лосося. «Зубастики плотно пообедали и подарили местным много классных кадров», — гласит описание под роликом.

Ранее сообщалось, что косатка сыграла с добычей в игру «Кошки-мышки» у берегов Курильских островов и попала на видео.