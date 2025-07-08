Косатка сыграла с добычей в кошки-мышки и попала на видео

Косатка сыграла с добычей в кошки-мышки у Курильских островов и попала на видео

Косатка сыграла с добычей в игру «кошки-мышки» у берегов Курильских островов и попала на видео. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Amur Mash.

Хищницу засняли с помощью дрона. На размещенных кадрах видно, что она выполнила два резких разворота, а затем выпрыгнула из вода, схватив рыбу. «В тот день она решила хорошенько поразвлечься: сначала занялась поиском рыбы, затем устроила шоу с элементами акробатики — и только потом отужинала», — подписали ролик авторы канала.

Ранее сообщалось, что косатки подарили туристу незабываемое приключение на Сахалине. Россиянин Александр Гась запечатлел небольшую стаю китообразных. Косатки не спеша сопроводили его лодку и попозировали ему на камеру.