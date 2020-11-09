Заслуженный артист России Валентин Тепляков умер из-за коронавируса. Информация об этом появилась на сайте Российского института театрального искусства (ГИТИС).

«Большую часть своей творческой жизни Валентин Васильевич отдал ГИТИСу — он преподавал в ГИТИСе больше 30 лет, 20 из которых был деканом актерского факультета. Валентин Васильевич Тепляков выпустил три поколения своей мастерской. На его глазах происходило становление многих ныне любимых артистов и наших молодых педагогов», — говорится в публикации.

Уточняется, что Тепляков скончался внезапно и стал еще «одной жертвой охватившей планету пандемии». Ему было 69 лет.

В 1973 году Валентин Тепляков окончил Щепкинское училище. Он был почетным профессором Центральной академии драмы и заслуженным деятелем искусств России. За свою карьеру Тепляков поставил такие спектакли, как «Братья Карамазовы», «Трамвай "Желание"», «Три сестры» и «На дне».

Ранее 9 ноября стало известно, что из-за коронавируса скончалась российская певица Лилия Сабирова. Она умерла после родов.