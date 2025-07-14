Пассажир вертолета не выжил после столкновения с птицей в Австралии

PN: Птица врезалась в 54-летнего пассажира вертолета в Австралии

Вертолет с пассажиром на борту совершил аварийную посадку на севере Австралии из-за столкновения с птицей. Об этом стало известно изданию PerthNow.

По данным источника, инцидент произошел около 14:00 в понедельник, 14 июля. Птица врезалась в единственного 54-летнего пассажира вертолета, когда тот пролетал неподалеку от населенного пункта Гапувияк.

После инцидента пилоту удалось благополучно приземлиться на взлетно-посадочной полосе озера Эвелла, он не пострадал. Однако экстренные службы, прибывшие на место посадки, констатировали, что пассажир вертолета не выжил, так как птица нанесла ему смертельную рану. Австралийское бюро транспортной безопасности проводит расследование происшествия.

Ранее в Австралии змея пробралась к пассажирам в самолет, из-за чего произошла задержка рейса. Команде потребовалась профессиональная помощь, поэтому на борт вызвали профессионального ловца змей.