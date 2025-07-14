Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:32, 14 июля 2025Путешествия

Пассажир вертолета не выжил после столкновения с птицей в Австралии

PN: Птица врезалась в 54-летнего пассажира вертолета в Австралии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: David Gray / Reuters

Вертолет с пассажиром на борту совершил аварийную посадку на севере Австралии из-за столкновения с птицей. Об этом стало известно изданию PerthNow.

По данным источника, инцидент произошел около 14:00 в понедельник, 14 июля. Птица врезалась в единственного 54-летнего пассажира вертолета, когда тот пролетал неподалеку от населенного пункта Гапувияк.

Материалы по теме:
«Люди понимали, что умрут, и выли» Россиянка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе. Что ей пришлось пережить?
«Люди понимали, что умрут, и выли»Россиянка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе. Что ей пришлось пережить?
24 августа 2021
«Я себя героем нисколько не ощущаю» Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
«Я себя героем нисколько не ощущаю»Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
16 августа 2019

После инцидента пилоту удалось благополучно приземлиться на взлетно-посадочной полосе озера Эвелла, он не пострадал. Однако экстренные службы, прибывшие на место посадки, констатировали, что пассажир вертолета не выжил, так как птица нанесла ему смертельную рану. Австралийское бюро транспортной безопасности проводит расследование происшествия.

Ранее в Австралии змея пробралась к пассажирам в самолет, из-за чего произошла задержка рейса. Команде потребовалась профессиональная помощь, поэтому на борт вызвали профессионального ловца змей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поставил России жесткий ультиматум по Украине. Чем пригрозил президент США?

    На Западе раскритиковали британские СМИ после статей о Путине

    Звезда «Эйфории» станет новой девушкой Джеймса Бонда

    В Ростовской области родители спасли детей из пожара при помощи простыней

    Названы четыре причины неприятного запаха пота

    Аналитик прокомментировал слова Трампа о пошлинах против России

    Мужчина съел самый дорогой сэндвич за девять тысяч рублей и описал ощущения

    Россиянка запечатлела редчайшее явление в небе над российским городом

    46-летняя Елена Летучая опубликовала фото в купальнике

    Зеленский официально предложил Шмыгалю новую должность

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости