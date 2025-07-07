В Австралии змея пробралась к пассажирам в самолет перед вылетом

DM: Змея стала причиной двухчасовой задержки пассажирского рейса в Австралии

Змея пробралась в пассажирский самолет и стала причиной двухчасовой задержки рейса в Австралии. Об этом сообщает издание Daily Mail (DM).

По данным источника, инцидент произошел на борту авиакомпании Virgin Australia, который выполнял рейс VA337 из Мельбурна в Брисбен. Член экипажа обнаружил в грузовом отсеке лайнера зеленую древесную змею и тут же закрыл дверь, заперев ее внутри.

Команде потребовалась профессиональная помощь, поэтому на борт вызвали ловца змей Марка Пелли. При этом пассажиры уже расположились в салоне и ждали вылета на взлетно-посадочной полосе.

«Если бы я не поймал змею с первой попытки, она могла бы ускользнуть за обшивку и попасть в салон. Поэтому мне пришлось поторапливаться», — отметил Пелли. Мужчине потребовалось меньше минуты, чтобы поймать рептилию и поместить ее в контейнер. Змея оказалась не ядовитой, ее вернули в дикую среду.

Ранее мужчина смог провезти в багаже десятки ядовитых змей и попался в аэропорту. Турист прибыл в Индию из Таиланда и выдал наличие контрабанды своей нервозностью.

