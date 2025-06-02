Мужчина смог провезти десятки ядовитых змей в багаже и выдал себя нервозностью

Deccan Herald: Мужчина смог провезти 47 ядовитых змей в багаже и попался в Индии

Мужчина смог провезти в багаже десятки ядовитых змей и попался в аэропорту Мумбаи, Индия. Об этом сообщило издание Deccan Herald.

Мужчина прибыл в индийский аэропорт из Таиланда 31 мая, на таможне он выдал себя нервозностью. В ходе досмотра в его чемодане нашли 47 ядовитых змей: островных куфий и паукообразных рогатых гадюк.

Кроме того, мужчине удалось провезти в самолете азиатскую черепаху. Уточняется, что одна из змей полет не пережила.

Индийские таможенники возбудили дело о незаконном провозе животных, перечисленных в различных законах о защите дикой природы.

Ранее иностранец привез в Россию с Кубы сигары и оказался под угрозой тюрьмы. Общая стоимость груза составила 1,5 миллиона рублей.