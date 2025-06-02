Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:16, 2 июня 2025Путешествия

Мужчина смог провезти десятки ядовитых змей в багаже и выдал себя нервозностью

Deccan Herald: Мужчина смог провезти 47 ядовитых змей в багаже и попался в Индии
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Mumbai Customs

Мужчина смог провезти в багаже десятки ядовитых змей и попался в аэропорту Мумбаи, Индия. Об этом сообщило издание Deccan Herald.

Мужчина прибыл в индийский аэропорт из Таиланда 31 мая, на таможне он выдал себя нервозностью. В ходе досмотра в его чемодане нашли 47 ядовитых змей: островных куфий и паукообразных рогатых гадюк.

Кроме того, мужчине удалось провезти в самолете азиатскую черепаху. Уточняется, что одна из змей полет не пережила.

Индийские таможенники возбудили дело о незаконном провозе животных, перечисленных в различных законах о защите дикой природы.

Ранее иностранец привез в Россию с Кубы сигары и оказался под угрозой тюрьмы. Общая стоимость груза составила 1,5 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Водители фур с дронами, атаковавшими российские аэродромы, дали показания. Что они рассказали?

    Врач предупредила об ускоряющих старение продуктах

    Цискаридзе назвал фильм с Юрой Борисовым бездарным и пошлым

    В Госдуме поддержали создание дружин для защиты традиционных ценностей

    Названы тормозящие обмен веществ ежедневные привычки

    Анна Семенович похвасталась фигурой в купальнике с глубоким декольте

    Связанный с разведкой британский наемник получил срок в России

    Раскрыты цели новых ударов российской авиации и БПЛА по объектам Украины

    Назван новый посол России в Турции

    В российском регионе женщина-изверг расправилась с детьми и собаками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости