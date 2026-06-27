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18:42, 27 июня 2026Интернет и СМИ

Последствия просмотров видео на скорости х2 оценили

Журналистка Нотопулос: Просмотр видео на скорости х2 снижает концентрацию внимания
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: GaudiLab / Shutterstock / Fotodom

Привычка смотреть короткие видео на скорости х2 снижает концентрацию внимания. Об этом рассказала журналистка Business Insider Кэти Нотопулос, ее слова цитирует журналистка и телеведущая Ксения Собчак в Telegram.

«Наше внимание настолько разрушено, что мы больше не можем слушать человека, говорящего в обычном темпе», — написала Нотопулос.

Журналистка призналась, что просмотр сериалов вызывает у нее раздражение из-за отсутствия ускорения, а обычная скорость кажется неэффективной.

Ранее доктор медицинских наук Зухра Павлова подчеркнула, что мозг людей, увлеченных просмотром коротких видео из интернета, может «усыхать». Павлова объяснила, что при просмотре коротких видео на различных платформах, таких как TikTok, в мозгу активируется система вознаграждения, а система контроля, наоборот, затормаживается.

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