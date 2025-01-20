Россиян предупредили о разрушительном воздействии на мозг коротких видео из интернета

Эндокринолог Павлова: Мозг увлеченных короткими видео людей может усыхать

Мозг людей, увлеченных просмотром коротких видео из интернета, может усыхать, предупредила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. О разрушительном воздействии на психику просмотра подобных роликов врач рассказала в своем Telegram-канале.

Павлова объяснила, что при просмотре коротких видео на различных платформах, таких как TikTok, в мозгу активируется система вознаграждения, а система контроля, наоборот, затормаживается. Это позволяет человеку погрузиться в процесс самоудовлетворения, из-за чего происходит быстрое привыкание к легкому способу получения удовольствия, рассказала врач. Однако, по ее словам, за этим всегда следуют негативные последствия.

Эксперт отметила, что у участников недавнего исследования, в течение нескольких месяцев ежедневно просматривающих по 95 коротких видео в соцсетях, снизились концентрация внимания и самооценка. У некоторых людей развились стресс, тревожность, депрессия, а также возникли проблемы со сном.

Более того, по словам Павловой, исследователи пришли к выводу, что у увлеченных короткими видео людей мозг может буквально усыхать. «За два месяца объем серого вещества в орбифронтальной коре добровольцев уменьшился в среднем на 2,3 процента. Также при длительном и регулярном просмотре шортсов и тиктоков возможны нарушения зрения и травмы шейного отдела позвоночника», — подытожила доктор.

Ранее Павлова рассказала, что неправильное питание может увеличить риск деменции. По словам врача, выпечка, фастфуд, сладости, полуфабрикаты, а также жареная и запеченная еда, которая содержит много калорий, холестерина, насыщенных жиров и углеводов, усиливает воспаление в организме.