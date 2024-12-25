Врач предупредила о риске деменции из-за выпечки и сладостей

Врач Павлова: вызывающая воспаление пища на 84 процента увеличит риск деменции

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова, сославшись на исследование американских ученых, заявила, что неправильное питание может увеличить риск деменции. Об этом она рассказала в посте, опубликованном в Telegram.

По словам Павловой выпечка, фастфуд, сладости, полуфабрикаты, а также жареная и запеченная еда, которая содержит много калорий, холестерина, насыщенных жиров и углеводов, усиливает воспаление в организме. Из-за этого в организме усиливается процесс нейродегенерации, который приводит в различным когнитивным нарушениям, в том числе и деменции.

Врач отметила, что, согласно данным исследования американских ученых, которые изучили режим питания полутора тысяч человек старше 60 лет, у тех, кто ел много вызывающих воспаление продуктов, риск развития деменции вырастал на 84 процента.

Павлова подчеркнула, что в исследовании также назвали продукты, которые снижают вероятность нейродегенеративных заболеваний. В их число ученые включили зеленый и черный чай, кофе, перец и чеснок. Кроме того, для защиты от деменции важны витамины B6, A, C, D, E, В1 и В2, бета-каротин, пищевые волокна, фолиевая кислота, магний, ниацин, цинк, мононенасыщенные полиненасыщенные жиры, омега-3, омега-6, селен, флавоны, флавонолы, флавононы, антоцианидины.

«Все, конечно, в умеренном количестве. Сбалансированное и качественное питание само по себе оберегает от многих заболеваний, не только от деменции», — добавила эндокринолог.

Ранее Павлова назвала неожиданный способ замедлить старение. По ее мнению, люди, которые много помогают другим, много общаются и чувствуют свою социальную значимость, стареют чуть медленнее тех, кто этого не делает.

