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11:36, 25 декабря 2024Забота о себе

Врач предупредила о риске деменции из-за выпечки и сладостей

Врач Павлова: вызывающая воспаление пища на 84 процента увеличит риск деменции
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yoad Shejtman / Unsplash

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова, сославшись на исследование американских ученых, заявила, что неправильное питание может увеличить риск деменции. Об этом она рассказала в посте, опубликованном в Telegram.

По словам Павловой выпечка, фастфуд, сладости, полуфабрикаты, а также жареная и запеченная еда, которая содержит много калорий, холестерина, насыщенных жиров и углеводов, усиливает воспаление в организме. Из-за этого в организме усиливается процесс нейродегенерации, который приводит в различным когнитивным нарушениям, в том числе и деменции.

Врач отметила, что, согласно данным исследования американских ученых, которые изучили режим питания полутора тысяч человек старше 60 лет, у тех, кто ел много вызывающих воспаление продуктов, риск развития деменции вырастал на 84 процента.

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Павлова подчеркнула, что в исследовании также назвали продукты, которые снижают вероятность нейродегенеративных заболеваний. В их число ученые включили зеленый и черный чай, кофе, перец и чеснок. Кроме того, для защиты от деменции важны витамины B6, A, C, D, E, В1 и В2, бета-каротин, пищевые волокна, фолиевая кислота, магний, ниацин, цинк, мононенасыщенные полиненасыщенные жиры, омега-3, омега-6, селен, флавоны, флавонолы, флавононы, антоцианидины.

«Все, конечно, в умеренном количестве. Сбалансированное и качественное питание само по себе оберегает от многих заболеваний, не только от деменции», — добавила эндокринолог.

Ранее Павлова назвала неожиданный способ замедлить старение. По ее мнению, люди, которые много помогают другим, много общаются и чувствуют свою социальную значимость, стареют чуть медленнее тех, кто этого не делает.

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